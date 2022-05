Kan donduran olay: Okul bahçesinde yüzlerce çocuk cesedi bulundu

Kanada'daki kilise bahçelerinde faili meçhul çocuk cesetleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalarda son olarak Alberta eyaletindeki bir yatılı kilise okuluna ait alanda, 'sayısız' çocuk cesedi kalıntıları bulunduğu açıklandı.

Alberta eyaletinin doğusundaki Saddle Lake Cree Nation yerli topluluğu adına bir açıklama yapan Eric Large, şubat ayından bu yana St. Paul kenti yakınlarında bulunan Blue Quills Yatılı Kilise Okuluna ait sahada araştırma yaptıklarını ve sayısız çocuk cesedi kalıntısına ulaştıklarını söyledi.



Kendisinin de bir zamanlar kaldığı söz konusu okulu, "Kanada'daki en korkunç yatılı okullardan biriydi" diye nitelendiren Large, resmi kayıtlara girmemiş çocuk cesedi sayısının sanılandan fazla olabileceğini belirtti.



Şimdiye kadar 200'den fazla ceset kalıntısına ulaşıldı



Large, şu ana kadar yaptıkları çalışmalarla 200'den fazla çocuk cesedi kalıntısına ulaştıklarına ancak bölgede bundan da fazla kalıntı olabileceğine, araştırılması gerektiğine işaret ederken federal hükümetten, bölgeye yüzey tarama radarları ve yerli halk için rehabilitasyon desteği istedi.



Yerli topluluğuna ait mezarlığın, Blue Quills Yatılı Kilise Okulu sahasının yakınında olduğunu anlatan Large, 2004 yılından bu yana topluluk mezarlığında yeni mezarlar kazılırken kazara çok sayıda çocuk cesedi kalıntısı bulunduğunu açıkladı.



Large, St. Paul Piskoposluğundan elde edilen Katolik Kilisesi kayıtlarının, 1898 ile 1931 yılları arasında okulda 212 öğrencinin öldüğünü gösterdiğini ancak federal devlet kayıtlarında bu sayının 25 öğrenci olarak geçtiğini bildirdi.



Beyaz bezlere sarılı çocuk cesetleri



Yerli halkın, 2004 yılında aynı bölgede bir toplu mezar keşfettiğini, beyaz bezlere sarılmış çok sayıdaki çocuğun tifo salgınında öldüklerinin düşünüldüğünü ve o dönemde bulunan birçok çocuk cesedi kalıntısı gibi yeniden gömüldüklerini söyleyen Large, "Kayıp çocukların sayısı çok fazla. Okul, şiddet, hastalık, açlık, istismar ve ölümle boğuşuyordu" dedi.



O dönemde yerli topluluğun 12 bin üyesi olduğunu ve her aileden dört ya da beş çocuğun zorla alındığını söyleyen Large, "eve hiç gelmeyen kayıp çocuklarımızla ilgili karmaşık bir bulmacayı bir araya getirmek için çalışıyoruz" dedi.



İlk mezarlar, Mayıs 2021'de ortaya çıkarılmıştı



Kanada'da eski yatılı kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları, ilk defa 29 Mayıs 2021'de British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.



Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde, 24 Haziran 2021'de resmi kayıtlarda bulunmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar ortaya çıkmıştı.



British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında ise 30 Haziran 2021'de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı.



Aynı eyaletin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut'taki yerli kabile de 12 Temmuz 2021'de yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu açıklamıştı.



British Columbia eyaletinin Williams Lake First Nation bölgesindeki St. Joseph's Mission Yatılı Kilise Okuluna ait 470 hektarlık alanın 14 hektarını yüzey radarıyla tarayan ekipler, 93 yeni mezar keşfedildiğini duyurmuştu.



Saskatchewan eyaletine bağlı Keeseekose First Nation bölgesinde yürütülen çalışmalarda da Fort Pelly Yatılı Kilise Okulu bölgesinde 42, St. Philip's Yatılı Kilise Okulu bölgesinde ise 12 isimsiz mezar bulunmuştu.



Kanada'da en son Saskatchewan eyaletindeki Gordon's Yatılı Kilise Okuluna ait 4 farklı bölgede yapılan aramalar sonucu resmi kayıtlarda olmayan 14 mezar yeri saptanmıştı.



Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.