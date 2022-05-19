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İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek

Türkiye, terör örgütlerine açıkça destek veren ve Türkiye'ye karşı politika sergileyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna "hayır" dedi. İsveç'te yayın yapan Dagens Industri isimli gazetenin politika editörü PM Nilsson, Türkiye'nin haklı gerekçeleri bulunduğunu söyledi. Nilsson, "Temel sorun, Türkiye'nin İsveç karşısında haklı gerekçesinin bulunması." değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek
Ekleme: 19.05.2022 - 14:46 Güncelleme: 19.05.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek

İsveç'in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkarken haklı gerekçelerinin bulunduğunu belirtti.
Nilsson, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de NATO'ya üyelik başvurusu ve Türkiye'nin tutumuna lişkin kaleme aldığı köşe yazısında, "Temel sorun, Türkiye'nin İsveç karşısında haklı
gerekçesinin bulunması." değerlendirmesinde bulundu. Sosyal Demokrat Partinin, Magdalena Andersson'un Başbakan seçilmesindeki ön koşulunun
bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptığı "anlaşma" olduğunu belirten Nilsson, şunları ifade etti:

"Bu anlaşma tuhaf olduğu kadar da anayasaya aykırı bir anlaşmaydı. Anlaşma Suriye'de YPG/PKK ile iş birliğini derinleştirmek içindi. Bu anlaşma, İsveç'in Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG üzerinden, dış politikasını tek bir milletvekilinin dikte ettiği anlamına gelir. Savunulamaz olan bu anlaşma Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin belirttiği gibi Türkiye açısından bir 'yanlış anlama' olmadığını açıkça gösteren bilinen ve yayınlanmış bir gerçektir." ifadesini kullandı.

İsveç'te Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson 29 Kasım 2021'de parlamentoda yapılan oylamada, tek oy farkla Başbakan seçilmişti. Oturum öncesi konuşma yapan aşırı sağ İsveç Demokratlar Birliği Partisi lideri Jimmie Akesson, Sosyal Demokrat Partinin hükümeti kurmak için terör örgütü PKK ile müzakere yürüttüğünü söylemişti.

Akesson, müzakerenin bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh aracılığıyla yapıldığına dikkati çekerek, "Sosyal Demokrat Partinin hükümeti kurmak için Kakabaveh aracılığıyla
terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD ile yakın ilişkiye gireceğini gördük." ifadesini kullanmıştı.
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