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FETÖ’nün kadın yapılanmasına darbe! 14 kişi gözaltına alındı!

Karabük Emniyet Müdürlüğü, Karabük Üniversitesinde okuyan ve mezun olup Karabük’te yaşamaya devam eden güncel bayan öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda eğitim danışmanı, il talebe mesulü, ev ablaları ve örgüt evlerinde kalan 14 kişiyi gözaltına aldı.

Ekleme: 19.05.2022 - 13:12 Güncelleme: 19.05.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün kadın yapılanmasına darbe! 14 kişi gözaltına alındı!
Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda Karabük'te "Güncel Bayan Öğrenci Yapılanması" içerisinde örgütsel faaliyetleri tespit edilen Karabük Üniversitesinde öğrenim gören ve mezun olup ikamet etmeye devam eden aralarında H.T. eğitim danışmanı, B. A. il talebe mesulü, F. T., T. A. ve F. D. ev ablaları ile örgüt evinde kalanlar S. K., Z. B., Z. T., R. B., N. C., S. K., T. K. , N. Ş. , R. A.'dan oluşan 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu 8 örgüt evinde yapılan aramalarda; 10 laptop, 22 akıllı telefon, 1 tablet, 1 harddisk, 20 sim kart, 14 flash bellek, 5 micro sd kart bin, 200 lira, 125 dolar, 25 avro ve örgütsel olduğu değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca B.A., F.T. ve S.K. tutuklanırken H. T., R. A., N. C., T.K. ile F. D. adli kontrol ile serbest bırakıldı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz da bulunması sonucu 5 kişi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tekrar gözaltına alındı.

EV ABLASI KATALOG EVLİLİĞİ PLANLAMIŞ

Karabük Güncel Bayan Öğrenci Yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetleri tespit edilen, ev ablası T.A.'nın örgütün yurtdışı yapılanması yer aldığı ve Vietnam olduğu değerlendirilen A. A. ile örgüt tarafından "Katalog Evliliği" olarak bilinen yöntemle evlilik kararı aldıkları ve T. A.'nın İstanbul Havalimanından Vietnam'a bilet aldığı ortaya çıktı.
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