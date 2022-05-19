Evden çalışmak isteyenler yaşadı! İŞKUR başvuruları başladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanları yakından takip ediliyor ve binlerce kişi başvurusunu tamamlayarak meslek sahibi olabilir. Ek kazanç elde etmek ya da serbest çalışma modeli ile para kazanmak isteyenler İŞKUR paketleme işine yoğun ilgi gösteriyor ve gün içerisinde birkaç saat ayırarak farklı kategorilerde paketleme işi yaparak maaş alabiliyorsunuz. İŞKUR paketleme çeşitlerinin neler olduğu haberimizde yer alıyor. Farklı illerden çeşitli firmalar açık kadrolarına göre alım yapıyor. İşte İŞKUR paketleme işi hakkında merak edilenler...Türkiye'de evde paketleme işi veren firmalar son dönemde bu işi genelde toplu olarak sağlamaktadır. Bu amaçla 5-6 kişilik toplu bir ekibiniz varsa, evdepaketleme işi veren firmalardan iş alma şansınız yükselecektir.Evde ek iş yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bunun amacıyla bir ek iş fikri arıyorsanız; evde paketleme işi yapabileceğiniz en basit işlerden biridir.Ülkemizde genelde perakende işi yapan firmaların çok büyük bir alanı paketleme hizmetine gereksinim duymaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla personel istihdam etmek üzere sermaye sahibi değildir.Bu amaçla paketleme gereksinimi olan işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla evden çalışabilecek insanlardan hizmet alıyor. Siz de böylece paketleme gereksinimi olan işletmeler ya da direk kişiler amacıyla hizmet verebilir ve para kazanabilirsiniz.Evde paketleme işiyle kazancınız genelde ne kadar çalıştığınız ile doğru orantılıdır. Çoğunlukla tek bir şahıs paketleme işleri ile aylık 6 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor. Fakat evde paketleme işi veren firmalar tek bir vatandaşa genelde iş vermiyor. İşletmeler genelde 5-6 kişilik gruplara iş sağlamaya daha sıcak bakıyor.Evde paketleme işi veren firmalar yönelik inceleme yapar iken çok yüksek rakamlarda gelir iddiasında tespit edilen işletmelere karşı dikkatli olun. Evde paketleme işi ile aylık 6 bin liradan çok gelir elde etmek bu işin üst zirveleri arasında yer almaktadır.