Doktora şiddet! 5 kişi doktora saldırdı!

İzmir'in Bornova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kliniğinin üst tarafından bulunan ve kumar oynatıldığını ileri sürdüğü lokale ait kameraların kaldırılması yönünde ricada bulunan doktor 5 kişilik grup tarafından darp edildi.

İzmir'deki olay, dün akşam saat 18.45 sıralarında Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kliniğin önünde meydana geldi.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, yaklaşık 10 gün önce açmış olduğu kliniğinin önünde 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Vatandaşların da ayırmaya çalıştığı saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Doktor Gül'ün kaldırıldığı hastanede köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi.Şüphelilerden 4'ü yakalanırken, 1'i kaçtı. Hastanenin ardından karakola giden Gül, darp olayına karışmadığını ifade ettiği lokal sahibinden şikayetçi olmadı. Doktorun şikayetçi olması üzerine diğer 3 kişi gözaltına alınırken, saldırı sonrası kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.