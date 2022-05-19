  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Doktora şiddet! 5 kişi doktora saldırdı!

İzmir'in Bornova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kliniğinin üst tarafından bulunan ve kumar oynatıldığını ileri sürdüğü lokale ait kameraların kaldırılması yönünde ricada bulunan doktor 5 kişilik grup tarafından darp edildi.

Ekleme: 19.05.2022 - 12:04 Güncelleme: 19.05.2022 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Doktora şiddet! 5 kişi doktora saldırdı!İzmir'deki olay, dün akşam saat 18.45 sıralarında Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kliniğin önünde meydana geldi.

5 KİŞİLİK GRUP TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, yaklaşık 10 gün önce açmış olduğu kliniğinin önünde 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Vatandaşların da ayırmaya çalıştığı saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Doktor Gül'ün kaldırıldığı hastanede köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü YAKALANDI

Şüphelilerden 4'ü yakalanırken, 1'i kaçtı. Hastanenin ardından karakola giden Gül, darp olayına karışmadığını ifade ettiği lokal sahibinden şikayetçi olmadı. Doktorun şikayetçi olması üzerine diğer 3 kişi gözaltına alınırken, saldırı sonrası kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu! Başkan Erdoğan: Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
ABD'den İstanbul'daki vatandaşlarına miting uyarısı
Yerli ve milli helikopter Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında acı bilanço: 231 çocuk hayatını kaybetti
Yunan Bakan Dendias'tan provokasyon: ABD bizi anladı!
Babası piknik tüpüyle başına vura vura katletmişti! 3 yaşındaki Kadir hakkında şoke eden cinsel istismar gerçeği
İlk defa göreceksiniz! 19 Mayıs'a özel Atatürk fotoğrafları...
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Pontus tepkisi: Külliyen reddediyoruz
Eski ABD Başkanı Bush'tan Irak gafı: Bilinçaltı sözlerine yansıyınca olay oldu
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Batının Türk düşmanlığı! Mehmet Öz seçim için Türklüğünü satmıştı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste skandal görüntüler!
19 Mayıs'ta Anıtkabir'de ilk tören!
Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı!
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
Öğrencilerden CHP'li İmamoğlu'na tepki! İstanbul'u dar ettiler...
Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme!
81 ile yeni TOKİ projesi! Bakan tarihi duyurdu...
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış geliyor!

Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış geliyor!

Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor: Önlem olarak terminatör böcekler devrede

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor: Önlem olarak terminatör böcekler devrede

İstanbul'a geri dönüş! Pandeminin izlerini sildi!

İstanbul'a geri dönüş! Pandeminin izlerini sildi!

Meteoroloji yine uyardı! 10 derece birden düşecek!

Meteoroloji yine uyardı! 10 derece birden düşecek!

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı