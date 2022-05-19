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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Pontus tepkisi: Külliyen reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlık açıklamada, "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Pontus tepkisi: Külliyen reddediyoruz
Ekleme: 19.05.2022 - 11:19 Güncelleme: 19.05.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Pontus tepkisi: Külliyen reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlık açıklamada, "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." dedi.

İşte Dışişleri'nden yapılan açıklama

Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz "Pontus" iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen
reddediyoruz.

Yunan makamlarının tarihi akıldışı bir şekilde çarpıtma çabalarını ısrarla sürdürdüğünü görmek üzücüdür. Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz. Tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların bu çabalarının barış ve istikrara hizmet etmeyeceği açıktır.

Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu
raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması'yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır. Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtmak yerine işbirliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet ediyoruz.
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