CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa akla ziyan cevap! Metro altyapısına zarar veriyor diye gideri onarmıyorlar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Acıbadem’deki bir dikey bahçenin giderinin su kaçırmasıyla ilgili iletilen bir şikayete aylar sonra bu cevabı vererek onarım yapılmayacağını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Acıbadem’deki bir dikey bahçenin giderinin su kaçırmasıyla ilgili iletilen bir şikayete aylar sonra bu cevabı vererek onarım yapılmayacağını bildirdi.