Bolu Belediyesi'ne ayrımcılık cezası! Yabancılara yönelik 'nikah ve su ücreti tarifesi kararı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınacağını ve Nikah ücretlerinin 100 bin TL olduğunu açıklamıştı.Geçtiğimiz yıl Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesini ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti.Bolu Belediyesine ayrımcılık cezası Yabancılara yönelik nikah ve su ücreti tarifesi kararıKabul edilen karara göre kentte yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL tahsil edilecekken, yabancılardan ise tahsilat 2,5 dolar olarak yapılacak. Ayrıca dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4,5 TL ödeyecekken, yabancılar ise 4,5 dolarlık ücret ödeyecek. Bunun yanı sıra yabancıların, Bolu Belediyesine nikah için başvurması halinde ise nikah ücreti olarak 100 bin TL istenecek.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.