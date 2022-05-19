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Başkan Erdoğan duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştuğunu duyurdu. Başkan Erdoğan, bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarından ve televizyon ortak yayınından buluşmanın takip edilebileceğini aktardı.

Ekleme: 19.05.2022 - 01:21 Güncelleme: 19.05.2022 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 'Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik.' dedi.



Başkan Erdoğan, 'Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

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