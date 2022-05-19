Başkan Erdoğan'dan çok net Finlandiya ve İsveç mesajı: Hayır diyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya geldi.Başkan Erdoğan o anları sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO'nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim…" notuyla paylaştı.İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ: HAYIR DİYECEĞİZİsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğiz. İsveç tam bir terör yuvasıdır." ifadelerini kullandı.YUNANİSTAN'A TEPKİ: NATO'YA GERİ DÖNDÜ DE NE OLDU?Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"NATO ile ilgili adımda, malum bu İsveç, Finlandiya bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar ve PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, paçavralarını her yere asacaklar…Kendilerine de söyledik NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir teşkilatta terör örgütlerinin olması kabul edilemez. Geçmişte girenler girdi. Bunun içinde Almanya'sı var Fransa'sı var… Yunanistan ve Fransa zaten girip çıkmıştı. Ama maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı ve bunlar tekrar NATO'ya geri döndüler. Geri döndüler de ne oldu? Örneğin, Dedeağaç'ta ABD üs kurdu. FETÖ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor. Kendilerine vermiş olduğumuz teröristlerin isim listesini görmezden geliyor."İSVEÇ TAM BİR TERÖR YUVASI"Bunları hala korumaya devam ediyor. 'Talepleriniz neden bilelim ona göre İsveç ve Finlandiya'ya bunu iletelim' diyorlar. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Hele hele İsveç, tam bir terör odağı, terör yuvasıdır. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladı. Yunanistan, Batı'ya 400 milyar avro borcu var. Hala Batı bunlara silah desteğini de veriyor.Bunlar, ABD'nin üs kurmasına müsaade ediyor. Bir taraftan bizimle görüşmelerinde 'Biz sizinle aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz.' diyorlar. Bunu derken kalkıp, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüme olumlu bakmıyoruz' diyorsun. Senin olumlu bakmadığın şeye bizim olumlu bakacağımızı kim sana söylüyor?"