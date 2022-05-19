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Babası piknik tüpüyle başına vura vura katletmişti! 3 yaşındaki Kadir hakkında şoke eden cinsel istismar gerçeği

Ankara'da cezaevinden çıkan babası tarafından piknik tüpüyle kafasına vurularak öldürülen 3 yaşındaki Kadir G.'nin cinsel istismara uğradığı da ortaya çıktı. Cani baba ifadesinde darp uyguladığını kabul ederken, cinsel saldırıyı ise reddetti.

Babası piknik tüpüyle başına vura vura katletmişti! 3 yaşındaki Kadir hakkında şoke eden cinsel istismar gerçeği
Ekleme: 19.05.2022 - 12:14 Güncelleme: 19.05.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Babası piknik tüpüyle başına vura vura katletmişti! 3 yaşındaki Kadir hakkında şoke eden cinsel istismar gerçeği
Ankara'da cezaevinden yeni çıkan babası tarafından piknik tüpüyle darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Kadir G'nin cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Talihsiz çocuğun kafa kırığından
kaynaklı beyin kanaması nedeniyle öldüğü tespit edilirken, cani babanın çocuğuna daha önce de işkence uyguladığı tespit edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Onur G., fenalaşan 3 yaşındaki oğlunu balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü. Kadir G.'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesinin ardından durumdan şüphelenen polis ekipleri baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı. Bana Onur G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

KAFA KIRIĞI NEDENİYLE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ
Talihsiz çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopside vücudunda darp ve cebir izleri olduğu tespit edilirken, kafa kırığından kaynaklanan beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi. Kadir G.'nin vücudunda eskiye dayalı darp ve cebir izlerinin de olduğu, babanın çocuğuna daha önce de işkence uyguladığı kaydedildi.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ
Onur G.'nin 8 ay önce cezaevinden çıktığı, eşinin ise 3 ay önce evi terk ettiği öğrenildi. 3 yaşındaki Kadir G.'nin işkencenin yanı sıra cinsel saldırıya maruz kaldığı da ortaya çıkarken, baba Onur G. ifadesinde darp uyguladığını kabul ettiği ancak cinsel saldırı iddialarını reddettiği aktarıldı.

KOMŞULAR ÇOCUĞU ALMAK İSTEMİŞ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir G. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahalle sakinlerinin Onur G.'nin Kadir G.'yi darp ettiğini bildiklerini çocuğu babasından alarak bakmak için talepte bulundukları da öğrenildi.

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Babası piknik tüpüyle başına vura vura katletmişti! 3 yaşındaki Kadir hakkında şoke eden cinsel istismar gerçeği
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