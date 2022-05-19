ABD'den İstanbul'daki vatandaşlarına miting uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda erken seçim tartışmalarını gündeme getirerek 'Milletin Sesi' adını verdiği mitinglere başlayacağını duyurmuştu.Bunun üzerine ilk miting 4 Aralık'ta Mersin'de yapıldı ancak devamı gelmedi.Kemal Kılıçdaroğlu nisan ayında ise konuya ilişkin ikinci bir açıklama yaptı.CHP Lideri, hava şartlarıyla ertelendiği öne sürülen mitinglerin 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.Bursa'da yapılması beklenen mitingin yerinde de değişiklik yapıldı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, miting için İstanbul'u tercih etti.Cumartesi günü Maltepe ilçesinde gerçekleşecek olan miting hazırlıkları devam ederken, ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi.ANKA'nın haberine göre Büyükelçiliğin uyarısında şu ifadeler yer aldı:"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."