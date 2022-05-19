ABD Başkanı Biden'la ilgili yeni iddia! Takipçilerinin yarısı sahte!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, sosyal medya platformu Twitter hesabındaki takipçilerinin yaklaşık yarısının sahte olduğu iddia edildi. İddianın sahibi, ABD'nin Washington eyaleti merkezli SparkToro yazılım şirketi…Şirketten yapılan açıklamada, Twitter'da 22,3 milyon takipçisi bulunan Biden'ın takipçilerinin yüzde 49,3'ünün sahte olduğu, bunun; konum, profil resimleri gibi çeşitli faktörlerin incelenerek, bir denetim aracı tarafından tespit edildiği belirtildi.SparkToro yazılım şirketi, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Tesla şirketinin CEO'su ve SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın Twitter takipçilerinin de yüzde 53,3'ünün sahte olduğunu iddia etmişti.SparkToro tarafından yapılan açıklamada, “Denetimlerde Elon Musk'ın takipçilerindeki 100 bin hesaptan rastgele 2 bin hesabın örneği analiz edilerek, spam, bot ve düşük kaliteli hesaplarla ilişkili 25'ten fazla faktör değerlendiriliyor.” denildi.