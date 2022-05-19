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20 yıl sonra oğluyla aynı kaderi yaşadı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 2'inci katında çıkan yangında, evde yalnız yaşanyan Yahya Tosun alevler arasında kaldı. Vücudunda oluşan 3'üncü derece yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Tosun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.yaşlı adamın, 20 sene önce oğlunu çıkan bir yangında kaybettiği öğrenildi.

Ekleme: 19.05.2022 - 12:21 Güncelleme: 19.05.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
20 yıl sonra oğluyla aynı kaderi yaşadı!Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında alevler arasında kalan ve evde yalnız yaşayan Yahya Tosun (67), itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Vücudunda üçüncü derecede yanıklar olan Tosun hastaneye kaldırılırken, yangın ise diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Tosun'un oğlu Nihat Tosun'un da 20 yıl önce evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.

20 yıl sonra oğluyla aynı kaderi yaşadı!

YANGIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında apartmana yayılan duman nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle daire sakinleri binayı tahliye etti. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, site sakinlerini uzaklaştırdı.

20 yıl sonra oğluyla aynı kaderi yaşadı!

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KONTROL ALTINA ALINDI
Yanan dairede oturduğu belirtilen Yahya Tosun'un dışarıya çıkmadığı belirlenince itfaiye görevlileri kapıyı kırarak içeriye girip, yaşlı adamı alevlerin arasından çıkardı. Yaralı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

20 yıl sonra oğluyla aynı kaderi yaşadı!

Hastanede tedavi altına alınan Yahya Tosun'un ise vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi bulanan Tosun, burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

20 yıl sonra oğluyla aynı kaderi yaşadı!

KURTARILAMADI
Vücudunda oluşan 3'üncü derece yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Tosun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

OĞLU DA YANGINDA HAYATINI KAYBETMİŞ
Öte yandan emekli memur olduğu belirlenen Yahya Tosun'un oğlu Nihat Tosun'un da 20 yıl önce evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi.
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