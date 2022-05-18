Ekrem İmamoğl- Kemal Kılıçdaroğlu savaşında ilk kelle gitti! Murat Ongun'un görevli olduğu İBB Sözcülüğü kaldırıldı...

https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/05/18/ekrem-imamoglu-kemal-kilicdaroglu-savasinda-ilk-kelle-gitti-murat-ongunun-gorevli-oldugu-ibb-sozculugu-lagvedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıtı çok konuşulmuştu.





Ongun kamuoyunda gündem olan fotoğraf için "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerini kullanırken "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti.



İMAMOĞLU DOĞRULADI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, TELE 1’e yaptığı açıklamada İBB Sözcülük Birimi’nin kaldırıldığını doğrulayıp Murat Ongun’un başka bir göreve başlayacağını söyledi.