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5 günlük hava durumunda sağanak yağmur görüldü! İstanbullulara sarı kodlu uyarı | 2 bölgeye fırtına dönüyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mayıs çarşamba gününü işaret ederek onlarca ile sarı kod uyarısında bulundu. Açıklanan 5 günlük hafa durumu raporunda sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Milyonlarca vatandaşı İstanbul'da beklenen yağmur öncesi uyaran Meteoroloji, 2 bölgeye fırtına beklendiğini ifade etti..

Ekleme: 17.05.2022 - 23:38 Güncelleme: 18.05.2022 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
5 günlük hava durumunda sağanak yağmur görüldü! İstanbullulara sarı kodlu uyarı | 2 bölgeye fırtına dönüyor.
Yaklaşık 2 haftadır İstanbul'da sıcak havalar hakim olurken sağanak yağmurların yeniden kenti etkisi altına alacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu açıklamasında sağanak beklenen iller açıklandı.



Önce gök gürültüsünün geleceğini ardından da yağmurların başlayacağını belirten Meteoroloji, 18 Mayıs çarşamba gününü işaret etti.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, '18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.


18-24 MAYIS HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmininde 'Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, hafta sonunda tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.' belirtildi.



SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



İKİ BÖLGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Marmara ve Ege denizlerinde yarın için fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam, zamanla genelde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.


Fırtınanın, 19 Mayıs Perşembe akşamı bölgenin kuzeyinde, gece saatlerine doğru ise genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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