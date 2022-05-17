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Türkiye’de bir ilk: Nöbetçi kuyumcu dönemi başlıyor

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı (DİKO) Mehmet Yüksel, oda olarak ilk projelerini faaliyete koydu. Kentte yoğun turist gelmesiyle birlikte Türkiye'de bir ilk yapılarak “Nöbetçi kuyumcu” sistemini faaliyete geçirdi.

Ekleme: 17.05.2022 - 14:29 Güncelleme: 17.05.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’de bir ilk: Nöbetçi kuyumcu dönemi başlıyor
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı (DİKO) Mehmet Yüksel ve ekibi, oda olarak kuyumcu sektörü ve kent için belirledikleri projeleri hayata geçirmeye başladı. Tarihi ile turizmin gözdesi olan Diyarbakır'a yoğun turist gelmesiyle birlikte Türkiye'de bir ilk yapılarak “Nöbetçi kuyumcu” sistemi başlatıldı.

Yaklaşık 450 üyesi olan DİKO'da hafta sonları için Sur ilçesinde 6 kuyumcu, diğer ilçelerde ise 3'er kuyumcu açık kalıp hem vatandaşa hizmet vermiş olacağı hem adil bir sistemle herkesin kazanç sağlayacağı belirtildi.

DİKO başkanı Yüksel, sistemle birlikte fahiş fiyatlarında önüne geçilip vatandaşların da rahat hizmet alacağını belirtirken, kentte gelenlerin Diyarbakır'ın hasır bileziği gibi el işlemeli ürünlerine de ulaşabileceğini kaydetti.

“Türkiye'de bir ilk oldu”
28 yıldır sektörün içinde olduğunu anımsatan DİKO Başkanı Yüksel, sektörel eksiklik ve ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu göreve geldikten sonra hem memlekete hem sektöre hem de Türkiye'ye örnek olacak projeler ürettiklerini aktaran Yüksel, “İlk projemizi geçen hafta faaliyete koyduk.

Şehrimizin ihtiyacı olan nöbetçi kuyumcu sistemini oturttuk. İlk pazarımız başarıyla sonuçlandı. Herkes bizleri güzel bir şekilde dinleyerek uydu. Çok sevinçliyiz.

Bu, Türkiye'de bir ilk oldu. Nöbetçi kuyumcu sistemini bir ihtiyaç olarak tespit ettik. Diyarbakır'ımıza arttık binlerce turist gelemeye başladı. Bu da bizim için çok sevindirici.

Diyarbakır'ın ürettiği özel ürünlerimiz var. Hasır bileziğimiz, çeşitli kolyelerimiz, el işlemelerimizi tanıtmak için. Hafta sonları buraya turlar düzenleniyor. Bunun için de çok mutluyuz. Bizim sektörün üzerine düşen bunları tanıtmak ve nöbetçi kuyumcu sistemini oturtmak.

Pazar günleri Sur ilçesinde turların geldiği noktalar var. Zorunlu olarak 6-7 kuyumcu açık bırakmaya çalıştık. Bu dönüşümlü olacak.

Her hafta 6 iş yeri açık kalacak. İstediğimiz gibi de herkes uymuş oldu. Bütün sektöre teşekkür ederim. Diğer semtlerimizde de 3'er iş yeri açık kalacak. Öyle bir proje yapıp uyguladık. Çok da güzel oldu. 450'ye yakın bir esnafımız var. Bunların hepsini proje içine dahil ettik” dedi.
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