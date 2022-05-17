Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Putin Türkiye'ye mi geliyor?

İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebi tüm dünyada yankı uyandırıken, Rusya'dan bir flaş açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Putin'in önümüzdeki hafta Ankara'ya ziyareti planlanmıyor" dedi.