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Putin'den Avrupa'ya 'Ekonomik intihar' tehditi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin enerji sektöründe attığı dengesiz adımlar sayesinde Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin arttığını belirterek "Rus enerji kaynakları da başka bölgelere kayacak. Bu tür bir ekonomik intihar, elbette Avrupalı ülkelerin kendi iç meselesidir." dedi.

Putin'den Avrupa'ya 'Ekonomik intihar' tehditi!
Ekleme: 17.05.2022 - 17:11 Güncelleme: 17.05.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Putin'den Avrupa'ya 'Ekonomik intihar' tehditi!
Rusya Lideri Putin, başkent Moskova'da, hükümet ve bazı şirket yetkilileriyle petrol sektörüne ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın siyasi bazı çıkarlar ve ABD'nin baskısı nedeniyle enerji sektöründe çeşitli kısıtlamalar uygulamaya başladığını kaydeden Putin, 'Bu da enflasyona neden oluyor. Hatalarını kabul etmektense suçlu arıyorlar. Batılı politikacılar ve ekonomistler, basit, temel ekonomik yasaların temellerini unutmuş ya da kendi zararlarına olacak şekilde kasten görmezden gelmeyi tercih etmişler gibi görünüyor.' diye konuştu.

Yaptırımlar nedeniyle petrol ve dizel gibi petrol ürünlerinin fiyatlarında önemli artışlar yaşandığına dikkati çeken Putin, 'Rusya'nın enerji kaynaklarının reddedilmesi, Avrupa'nın sistematik olarak uzun vadede dünyanın en yüksek enerji maliyetine sahip bölgesi haline gelmesi anlamına geliyor.' dedi.

Putin, Avrupa'nın enerji sektöründe attığı adımları eleştirerek şunları kaydetti:

'Açıkçası ortaklarımızın attığı bu dengesiz adımlar, Avrupa ekonomisine zarar vermesinin yanı sıra Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerini artırıyor. Petrol piyasalarında tektonik bir değişim yaşanıyor ve eski modele göre ticaret yapmak artık olası görünmüyor. Yeni koşullarda yalnızca petrol çıkarmak değil, aynı zamanda son tüketiciye kadar tüm dikey zinciri oluşturmak da artık önem taşıyor.'

Avrupa sanayisinin rekabette dünyanın başka bölgelerine kıyasla kayıplar yaşadığını savunan Putin, 'Rus enerji kaynakları da başka bölgelere kayacak. Ayrıca artan ekonomik faaliyet olanağı da Avrupa'dan dünyanın diğer bölgelerine geçecektir. Bu tür bir ekonomik intihar, elbette Avrupalı ülkelerin kendi iç meselesidir. Öncelikle kendi ekonomik çıkarlarımızdan yola çıkarak pragmatik davranmalıyız.' değerlendirmesinde bulundu.

Putin, bazı Avrupalı ülkelerin Rus petrolünden tümüyle vazgeçemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Putin'den Avrupa'ya 'Ekonomik intihar' tehditi!
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