Pençe- Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi' ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:'1 adet RPG- 7 roketatar, 6 adet AK- 47 piyade tüfeği ve 58 adet şarjörü, 2 adet antipersonel mayını, 74 adet el bombası, 30 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 2 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı, 500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 30 adet RPG- 7 roketatar mühimmatı ve 44 adet sevk fişeği, 50 adet basma düzenek, 50 adet Alfa- fire düzenek, 2 bin adet elektrikli fünye, 2 adet plastik patlayıcı, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, 1 adet silah üstü termal, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı dürbünü, 2 adet Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal dürbün, 2 adet Yaesu araç telsizi, 8 adet Yaesu el telsizi, 14 adet gaz maskesi, 16 adet oksijen tüpü, 3 adet güneş paneli, çok miktarda yaşam malzemesi.'