Parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü'! Tanık ifadeleri kan dondurdu: Beni bırak seninle evlenmem

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanık Erdal Dönmez SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Meryem Yılmaz'ın ailesi ve avukatlar katıldı.'DEFALARCA BIÇAKLADI'Tanık olarak dinlenen Ferhat Atmaca, 'Sanık ve maktuleyi tanımam. Kadir TopbaşParkı'nda gezerken bir kadın ve erkeğin tartıştığını gördüm. Tartışırken nekonuştuklarını duymadım. O aşamada karşılıklı bağırarak konuşuyorlardı. Kadının' eter eter' dediğini sonras nda da 'Yard m edin imdat' dediğini d nca geri 'yeter yeter' dediğini sonrasında da 'Yardım edin, imdat' dediğini duyunca geridöndüğümde sanığın elindeki bıçakla kadına vurduğunu gördüm. Yanlarına doğruyönelince elinde bıçak olan adam olay yerinden kaçtı. Ben bulunduğum yerdensanığın yanına gidene kadar maktuleyi defalarca bıçakladı. Kadının yanınagittiğimizde konuşamaz haldeydi' dedi.Maktul Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz, 'Sanığın, Meryem'e telefon hediyeettiğini ve para havale ettiğini bilmiyorum. Ben Erdal'ı olay günü eve gelmesiyletanıdım. Maktule ile aynı evde yaşarız. Sanık ev kapısını zorladı. Açmayınca tekmeattı. Kapı kırılmasın diye ablam kapıyı açınca sanık içeri girdi. Meryem bana odayageç sana zarar verir demişti. Benim geçtiğim odanın kapısını Erdal kilitledi. Odanındışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seniöldürürüm' dediğini duydum. Meryem de beni bırak seninle evlenmem diyordu.Ablam benim olduğum odanın kilidini açıkça yanlarına çıktım. Erdal evdengidiyordu. Erdal'ın belini tuttuğunu gördüm. Belinde ne vardı görmedim. ÖnceErdal evden çıktı daha sonra ablam markete gitmek için evden çıktı. AblamMeryem evden çıktıktan sonra öldürüldüğü haberi geldi' ifadelerini kullandı.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamınakarar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.Duruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan NildaBaltalı, 'Meryem sanıktan şikayetçi olmuş, korkmuş ve engellemiştir. Ailesine zararvermesin diye 'Beni rahat bırak' demiştir. Fakat bütün bunlar yetmemiştir.Maalesef Türkiye'de kadın cinayetlerinde tasarlama unsuru değerlendirilmiyor.Sanıkların burada haksız tahrik üzerine gittiğini görüyoruz. Sanık cinayetiişledikten sonra gündüz vakti Esenyurt'ta insanların gözü önünde kaçıyor. Otogaragidip kendine Gaziantep bileti alıyor. Ailesinin de haberi var onların yanınagidiyor. Bu sırada yakalanıyor. Bir kadını öldürdükten sonra sanki hiç bir şeyolmamış gibi otogara gidip bilet alabiliyorsunuz. Sonuna kadar bu davayı takipediyoruz. Bu olayın tasarlanarak işlendiğini ispat edeceğiz' dedi.İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erdal Dönmez'in maktulü 16yerinden bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Sanık Erdal Dönmez hakkında 'tasarlayarak,canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapislecezalandırılması talep edildi.