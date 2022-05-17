Parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü'! Tanık ifadeleri kan dondurdu: Beni bırak seninle evlenmem
Esenyurt'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Erdal Dönmez'in davasında tanıklar dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz, "Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu" dedi.
Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanık Erdal Dönmez SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Meryem Yılmaz'ın ailesi ve avukatlar katıldı.
'DEFALARCA BIÇAKLADI'
Tanık olarak dinlenen Ferhat Atmaca, 'Sanık ve maktuleyi tanımam. Kadir Topbaş
Parkı'nda gezerken bir kadın ve erkeğin tartıştığını gördüm. Tartışırken ne
konuştuklarını duymadım. O aşamada karşılıklı bağırarak konuşuyorlardı. Kadının
' eter eter' dediğini sonras nda da 'Yard m edin imdat' dediğini d nca geri 'yeter yeter' dediğini sonrasında da 'Yardım edin, imdat' dediğini duyunca geri
döndüğümde sanığın elindeki bıçakla kadına vurduğunu gördüm. Yanlarına doğru
yönelince elinde bıçak olan adam olay yerinden kaçtı. Ben bulunduğum yerden
sanığın yanına gidene kadar maktuleyi defalarca bıçakladı. Kadının yanına
gittiğimizde konuşamaz haldeydi' dedi.
Maktul Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz, 'Sanığın, Meryem'e telefon hediye
ettiğini ve para havale ettiğini bilmiyorum. Ben Erdal'ı olay günü eve gelmesiyle
tanıdım. Maktule ile aynı evde yaşarız. Sanık ev kapısını zorladı. Açmayınca tekme
attı. Kapı kırılmasın diye ablam kapıyı açınca sanık içeri girdi. Meryem bana odaya
geç sana zarar verir demişti. Benim geçtiğim odanın kapısını Erdal kilitledi. Odanın
dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni
öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de beni bırak seninle evlenmem diyordu.
Ablam benim olduğum odanın kilidini açıkça yanlarına çıktım. Erdal evden
gidiyordu. Erdal'ın belini tuttuğunu gördüm. Belinde ne vardı görmedim. Önce
Erdal evden çıktı daha sonra ablam markete gitmek için evden çıktı. Ablam
Meryem evden çıktıktan sonra öldürüldüğü haberi geldi' ifadelerini kullandı.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına
karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Duruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Nilda
Baltalı, 'Meryem sanıktan şikayetçi olmuş, korkmuş ve engellemiştir. Ailesine zarar
vermesin diye 'Beni rahat bırak' demiştir. Fakat bütün bunlar yetmemiştir.
Maalesef Türkiye'de kadın cinayetlerinde tasarlama unsuru değerlendirilmiyor.
Sanıkların burada haksız tahrik üzerine gittiğini görüyoruz. Sanık cinayeti
işledikten sonra gündüz vakti Esenyurt'ta insanların gözü önünde kaçıyor. Otogara
gidip kendine Gaziantep bileti alıyor. Ailesinin de haberi var onların yanına
gidiyor. Bu sırada yakalanıyor. Bir kadını öldürdükten sonra sanki hiç bir şey
olmamış gibi otogara gidip bilet alabiliyorsunuz. Sonuna kadar bu davayı takip
ediyoruz. Bu olayın tasarlanarak işlendiğini ispat edeceğiz' dedi.
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erdal Dönmez'in maktulü 16
yerinden bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Sanık Erdal Dönmez hakkında 'tasarlayarak,
canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle
cezalandırılması talep edildi.