Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması 'konvoy kazaları' ile ilgili ifade verecekti!

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Erol Yıldız, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde işe gitmek için Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde 06 KHA 35 plakalı aracına bindi. Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın aküsünün bittiğini ve çalıştıramadığı söylediği öğrenilirken, eniştesi Osman Yıldız, şüpheli bir durum olmadığı, kaza sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.Yıldız'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olay yerini gören güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında görgü tanığı N.K. '. Ses geldi, bunun üzerine pencereye çıktım. Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim' dedi. Başsavcılık, Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptıracak.BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız'ın helikopter kazasına ilişkin ifade vereceğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazaları ile ilgili ifadesine başvurulduğu ve 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağırıldığı öğrenildi.