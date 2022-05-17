Muharrem İnce'den İmamoğlu'na eleştiri! 'Mağduriyete oynuyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimine yaptığı ağır eleştiriler sonrası CHP'den istifa eden ve Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'nun iş yapmak yerine mağdur rolüne bürünmesine tepkigösterdi.MUHARREM İNCE'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA: MAĞDURİYETE OYNUYORKatıldığı bir YouTube programında konuşan İnce, 'İktidar beni engelliyor diye ağlıyor. Mağduriyete oynuyor' ifadelerini kullandı.'İSTANBUL'UN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDİ'İnce şunları söyledi: 'Belediyeler iş yapmak yerine, iktidar beni engelliyor diye ağlıyor mu. Ağlıyor. Mağduriyete oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl.'HEM YAVAŞ'I HEM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ: BANA BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİNMuharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorusunuz?' sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyieleştirmişti 'Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Sizİstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok.''Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok'