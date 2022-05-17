Kulenin duvarındaki kesik elin gizemini TikTok fenomeni buldu!

İngiltere'de bir TikTok fenomeni, Londra Kulesi'nde dolaştığı sıralarda bir delik içinde ürpertici bir el keşfetti. Elin hikayesini merak eden fenomen ise bu durumun Orta Çağ'daki işkence yöntemlerine kadar dayandığını fark etti. İşte efsanelerle dolu Londra Kulesi'ndeki elin gizemi...

İngiltere'de bir TikTok fenomeni Megan Clawson Londra Kulesi'nde dolaştığı sırada ürpertici bir keşif yaptı. Fenomen, geçip gidenlerin eli fark etmediğini ifade etti.İskeletin sarı bir tonu var ve Kuzey Byward Kulesi'nde bulunan bir camın arkasına gizlenmiş.Elin hikayesini araştıran fenomen, bu durumun Orta Çağ'da görülen cezalara kadar uzandığını öğrendi.Hikayeye göre, eskiden kaleye girmek için şifreye ihtiyaç vardı. Bu nedenle elinin Byward kulesindeki deliğe sokmak gerekiyordu.Kişi, elini deliğe sokarken şifreyi söylüyordu. Eğer şifreyi yanlış söylüyorsa kişinin eli kesiliyordu.Şimdilerde ise bu deliğin yerinde temsilen ürpertici bir el ikonu duruyor.Londra Kulesi'ni her yıl yaklaşık 2.8 milyon turist ziyaret ediyor.Taş kule Faith William tarafıdnan 1070 yılında inşa edildi. Uzun yıllar boyunca Kraliyet ailesi mücevherlerini bu kalede korudu.Efsaneye göre Kule'yi kruyan Yeoman Muhafızları'nın yanı sıra kuzgun ustası tarafından kızgunlar da koruma görevini üstleniyordu.