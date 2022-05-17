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Konut satışlarında savaş sonrası Ruslar zirveye çıktı!

Savaşın başlamasının ardından Türkiye'deki gayrimenkul yatırımını artıran Rusların nisanda aldıkları konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,6, Ukraynalıların ise yüzde 185,9 artış gösterdi. Yabancılara yapılan toplam konut satışında, 6 bin 447 konut ile nisan, 20 bin 791 konut ile de ocak-nisan dönemi rekorları kırılırken, Rusya vatandaşları konut alan yabancılar listesinde ilk kez zirveye çıktı.

Ekleme: 17.05.2022 - 14:48 Güncelleme: 17.05.2022 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Konut satışlarında savaş sonrası Ruslar zirveye çıktı!Rusların Türkiye'den aldığı konut sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 186,6 artarak 1.152 adede ulaşırken, Rusya vatandaşları konut alan yabancılar listesinde ilk kez zirveye çıktı.

TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancıya konut satışları ocak-nisan döneminde yüzde 48,9 artarak 20 bin 791 oldu.

İlk 4 aylık satış adetleri tüm zamanların en yüksek ocak-nisan rakamları olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan dönemi illere göre satışlara bakıldığında zirveyi 8 bin 538 adetle İstanbul aldı. Megakenti 5 bin 417 ile Antalya, 1.237 ile Ankara izledi.

Mersin, Bursa, Yalova, İzmir, Samsun, Sakarya ve Trabzon ilk 10'da yer alan diğer iller oldu.

Ruslar ilk kez zirvede
Türkiye'de yabancılara yönelik yapılan konut satışları geçen ay yüzde 58,1 artarak 6 bin 447'ye ulaşırken, tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı görüldü.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Türkiye'deki konut yatırımını artıran Ruslar, nisanda yabancıya satışta ilk kez zirvede yer aldı.

Rusların nisanda Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 186,6 artarak 1.152 adede ulaştı.

Geçen ay Rusları 905 adetle İranlılar, 714 ile Iraklılar, 311 ile Kazakistan vatandaşları izledi. Almanya, Afganistan, Ukrayna ve Yemen vatandaşları da en çok konut satın alanlar arasında yer aldı.

Nisanda Ukraynalılara yapılan konut satışı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185,9 artarak 92'den 263 adede yükseldi.

Her iki ülke vatandaşlarının yatırımlarındaki artışın genel ortalama olan yüzde 58,1'in çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.
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