Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama! Mahkemeyi de kararını da tanımıyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarının onanmasını ve hakkında siyasi yasak getirilme kararını tanımadıkları söyledi.
Partisinin TBMM'deki grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendi.
Kılıçdaroğlu burada geçtiğimiz hafta hakkındaki davalardan aldığı cezalar Yargıtay tarafından onanan ve siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konusuna da değindi.
'Siyasi tutuklularla demokrasi gelmez'
Kılıçdaroğlu, mahkemeyi ve kararını tanımadığını söyledi.
CHP lideri şöyle konuştu:
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi intikamına tanık olduk. İstanbul İl Başkanımız Canan Hanım'ı mahkum ettiler bir de siyasi yasak getirdiler.
Yasaklarla, özellikle siyasi tutuklularla Türkiye yol alamaz. Parti kapatmakla, farklı düşündü diye hapse atmakla demokrasi gelmez. Demokrasi herkesin fikrini özgürce ifade edebildiği bir iklimi yaratmaktır.'
'Mahkemenin kararını tanımıyoruz'
Mahkemeyi de tanımıyoruz verdiği kararını da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır, nokta.'