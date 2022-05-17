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Beyaz Gazete
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İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Başkan Erdoğan'a skandal 'Saddam' benzetmesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Saddam Hüseyin benzetmesi yaptı. Özkan’ın açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ekleme: 17.05.2022 - 09:39 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
İBB Meclisi’nde partisi adına konuşan İyi Parti Grup Başkan Vekili Özkan, Türkiye’deki yargı sitemini eleştirdi.

‘Adil yargılanma’ ile ilgili konuşurken sözü Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’e getiren Özkan, “Bakın yarın bu yapmış olduğunuz yasalarla yargılanmak zorunda kalmayın.” dedi.

İP’li İbrahim Özkan şunları kaydetti:

"Bakın Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yargılanırken ona yargılayan hakin ona şunu soruyor. Diyor ki, 'diyeceğiniz bir şey var mı?' Ve Saddam şunu söylüyor; 'ben bir adil yargılama istiyorum' diyor. Hakim şunu söylüyor; 'Bakın bu yasaları siz yaptınız.' Bakın yarın bu yapmış olduğunuz yasalarla yargılanmak zorunda kalmayın.”

SADDAM BEZNETMESİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

İbrahim Özkan’ın konuşmasında idam edilerek öldürülen Saddam Hüseyin ile Türkiye’yi yönetenleri aynı kefeye koymasına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Pek çok kişi sosyal medya paylaşımlarında Özkan’ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Başkan Erdoğan'a skandal 'Saddam' benzetmesi!
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