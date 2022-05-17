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Fırsatçılar kantarın topuzunu kaçırdı! 4 yıl içinde 650 bin TL'den 5 milyona çıktı...

Konut fiyatlarındaki fahiş artışla birlikte vatandaşların ev almanın dışında kirada oturmaları da zorlaşırken, bir bölgede 650 bin TL olan dairenin 4 yıl içerisinde 5 milyona çıkması dikkat çekti.

Fırsatçılar kantarın topuzunu kaçırdı! 4 yıl içinde 650 bin TL'den 5 milyona çıktı...
Ekleme: 17.05.2022 - 13:55 Güncelleme: 17.05.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Fırsatçılar kantarın topuzunu kaçırdı! 4 yıl içinde 650 bin TL'den 5 milyona çıktı...
İstanbul'da her gün artan kiralar ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlar, ev sahibi olmak isteyenleri de, kentte yaşamak isteyenleri de zor durumda bırakıyor.

Konut yetersizliğine bağlı olarak artırılan daire fiyatları, vatandaşların ev sahibi olmasını imkansızlaştırıyor.

Gayrimenkul sektöründe son bir yıl içerisinde inşaat firmaları artan maaliyetleri gerekçe göstererek yeni binaları yüksek fiyatlardan satışa sunuyor.

2018 yılında 650 bin TL'ye satışa sunuldu

Bununla birlikte malzeme fiyatlarındaki zamlardan önce inşaa edilen yapılardaki fiyatlar da bölgelere göre artırılıyor.

Zamları fırsata çevirerek fahiş fiyatlar veren firmalar, yeni ev almak isteyenlerin ev sahibi olmasını da zorlaştırıyor. Ümraniye'de 2018 yılında 650 bin TL miktar ile satışa sunulan 2+1 dairenin fiyatı 4 yıl içerisinde milyonları buldu.

4 yılda fiyatı 5 milyonu buldu

Bu yıl İstanbul'daki konut fiyatlarında gözle görülen artışla birlikte, aynı apartmandaki 2+1 daire, 5 milyon 200 bin TL üzerinden satışa sunuldu.

İnternet sitesi üzerinden ilanları takip eden vatandaşlar, adaletsiz yapılan fiyat artışlarından şikayet etti.

Fırsatçılar kantarın topuzunu kaçırdı! 4 yıl içinde 650 bin TL'den 5 milyona çıktı...
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