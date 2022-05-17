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Çin'de dağın yamacına kurulan market dikkat çekiyor

Dağın yamacına kurulan yapı, tırmanış yapanların uğrak noktası haline geldi.

Ekleme: 17.05.2022 - 15:21 Güncelleme: 17.05.2022 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Çin'de dağın yamacına kurulan market dikkat çekiyor
Dağın yamacına inşa edilen market, görenleri şaşkınlığa düşürüyor.

Çin'in Hunan bölgesinde yer alan Shiniuzhai Ulusal Jeoloji Parkı'ndaki dağın yamacında kurulan market, "dünyanın en uygunsuz marketi" olarak adlandırılıyor.

Dağcılara satış yapıyorlar
Marketin içinde bulunan bir görevli, tırmanış sırasında mola verenlere yiyecek ve içecek satıyor.

Çin devlet medya kuruluşu CCTV'ye göre, markette patates cipsi de dahil olmak üzere içecekler ve bazı atıştırmalıklar bulunuyor. Şişe suyun fiyatı 2 yuan (4,7 TL) ile sınırlandırılmış durumda.

"Fazla para kazanmıyor ama..."
Bir çalışan, "Dükkan, fazla para kazanmıyor ama turistler buna çok minnettar. Bu yüzden hepimiz işimizin çok anlamlı olduğunu hissediyoruz." dedi.

"Tek sorun tuvalet"
Her yeni görevlinin ilk başta bu işi yapmaktan oldukça korktuğunu, ancak çok çabuk alıştığını dile getiren söz konusu çalışan, "Tek sorun tuvaleti kullanmak zorunda kalmak. Tuvaleti kullanmak için tekrar inip çıkmak çok yorucu. Bu yüzden fazla su içmemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kez izlendi
Görüntüler, Çin'in Twitter benzeri platformu Weibo'da yaklaşık 50 milyon kez izlendi.

Bir Weibo kullanıcısı, "Her gün 'ofislerine' inip çıkmak zorundalarsa, işçiler çok formda olmak zorunda." diye yazdı.
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