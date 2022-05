Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO daveti!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de hız kazanırken Beyaz Saray'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Beyaz Saray'a davet ettiğini duyurdu.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan açıklamada Biden'ın iki lider ile "Avrupa'nın güvenliği ile birlikte küresel sorunlarda yakın iş birliğinin güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek" konularını görüşeceği belirtildi.ERDOĞAN'DAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA İÇİN ÇOK NET MESAJ: NATO'YA GİRMELERİNE EVET DEMEYİZ!Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin NATO üyeliğine ilişkin "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" demişti.UKRAYNA'DAN SONRA İSVEÇ VE FİNLANDİYA ÜZERİNDEN KAŞIYACAKLAR!Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına atarak tüm dünyada gerilim yaratan Batı dünyası son günlerde de İsveç ve Finlandiya üzerinden bir mühendislik peşinde.ABD'nin tıpkı Ukrayna üzerinden olduğu gibi Rusya'yı yeni bir hamleyle köşeye sıkıştırıp kışkırtarak bölgede siyasi mühendislik yapma çabaları olduğu biliniyor.BATI HEP BİR AĞIZDAN DESTEK VERİYOR!Onlarca yıl "askeri olarak tarafsız ve bağlantısızlık doktrinini" izleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, 12 Mayıs Perşembe günü NATO'ya "gecikmeksizin" katılmaktan yana olduklarını açıkladı.Fransa ve Almanya, açıklamanın hemen ardından Finlandiya'nın bu kararını desteklediklerini bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Finlandiya'nın niyetini doğrulaması halinde, "NATO içinde sıcak bir şekilde karşılanacağını ve katılım sürecinin sorunsuz ve hızlı ilerleyeceğini" söyledi.NATO İLE RUSYA'YI KARŞI KARŞIYA GETİRME PROJESİFinlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı ile NATO'nun sınırları Rusya'ya dayanacak ve NATO, Helsinki'nin hemen karşısındaki St. Petersburg ile yüz yüze gelecek.NEDEN ŞİMDİ NATO'YA KATILMAK İSTİYOR?Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin ortak bir açıklama yayınlayarak, katılma gerekçelerini, "NATO üyesi olmak Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir, bir NATO üyesi olarak Finlandiya ittifakı bir bütün olarak güçlendirecek" sözleriyle açıkladı. Ukrayna'daki savaş, Fin kamuoyunu sadece birkaç ay içinde tamamen alt üst etti. Anketlere göre, 5,5 milyon nüfuslu Finlandiya halkının yüzde 75'inden fazlası, parlamentodaki 200 milletvekilinin çok büyük bir çoğunluğu NATO üyeliğini destekleyen kampa geçti. Yalnızca 10 kadar milletvekili NATO'ya katılmanın "tehlikeli sonuçlar doğuracağını" ve Finlandiya'nın "tarafsız kalması" gerektiğini savunuyor.İki ülkenin tarafsızlık anlaşıyışı fark gösteriyor. İsveç için bu siyasi ve ideolojik bir seçim ve neredeyse 200 yıldır böyle devam ediyor. Finlandiya içinse bu, Avrupa'nın Sovyet bloğu ile Batı bloğu arasında bölünmesi sırasında, Soğuk Savaş'ın başlangıcında dayatılan bir seçim olma özelliğini taşıyor.Finlandiya'nın Rusya ile hiçbir toprak anlaşması yok, ancak Kırım'ın ilhakından bu yana NATO'ya yakınlaşan Finlandiya, giderek Rusya'nın belirsiz tavrından daha çok endişe duyuyor ve toprak bütünlüğünü korumanın en büyük yolunun NATO kalkanına sığınmak olduğuna inanıyor. Helsinki'nin 2016'daki NATO'ya katılma projesi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in sert açıklamalarından sonra başarısız oldu.Hükümet geri adım attı, ancak ABD ile işbirliğini de yoğunlaştırmaya devam etti. Özellikle, askeri teçhizat tedarik politikasında sıkı işbirliği yapıldı. Finlandiya, ordularını diğer NATO ülkelerininkilerle uyumlu hale getirmek amacıyla Amerikan F-35 savaş uçakları satın aldı.AVRUPA'DAKİ JEOPOLİTİK DENGELERİ NASIL ETKİLER?Finlandiya, Rusya ile 1300 kilometrelik ortak sınırı paylaşıyor. Bu AB'nin Rusya ile olan en uzun sınırı. Bu nedenle Atlantik Paktı'na katılması, NATO sınırlarını Rusya sınırına kadar taşımakanlamına geliyor. Bu sembolik değişim son derece etkin bir şekilde NATO'nun askeri gücünü pekiştiriyor. Finlandiya, küçük nüfusuna rağmen modern ve aktif bir orduya sahip. Bir taraftan tarafsızlık doktrinini uygularken, diğer taraftan da ordusunu sürekli canlı tutmayı ve modernize etmeyi ihmal etmedi. Avrupalı askeri uzmanlar hep şaka yollu, "Avrupa'da iki ülke her an savaşa hazırdır. Finlandiya ve İsviçre. Onlarla şaka yapmaya gelmez" diyerek bu durumu anlatır. Finlandiya, her an harekete geçirebilecek ve silahlandıracak 1 milyon rezerv askeri güçlük donanıma sahip.