Bekir Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili açıklama!

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine müracaatına yönelik Türkiye'nin tutumuna değindi.Türkiye'nin tutumunda herhangi bir sorun ve sıkıntı olmadığını, doğru bir tutum takınıldığını söyleyen Bakan Bozdağ,'Hatırlarsanız Kıbrıs harbini yaşadık, biz NATO üyesiydik o zaman Yunanistan NATO üyesi değildi, bir dünya bize NATO dahil ambargo uyguladı. Yine hatırlayın Suriye'de oradaki yaşanan olaylarda, Türkiye'nin topraklarına her gün bombalar düşerken ve Suriye sınırından ülkemize insanlar ölümle yaşama tercihi noktasında bırakılırken 'Yasak bölge ilan edin' dedik, etmediler, 'NATO üyesiyiz destek verin' vermediler, ne Avrupa Birliği verdi, ne NATO verdi. Şimdi bakın Ukrayna'ya, her şeyi veriyorlar. Biz NATO üyesiydik, şimdi Ukrayna NATO üyesi değil. Her şeyi veriyorlar ama NATO üyesi olan Türkiye'ye hiçbir şey vermiyorlar. Bizim bunu görmemiz, geçmişte Yunanistan'ın, Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile alınma sürecini de hatırlayarak, önümüze ona göre bakmamız lazım. Bize verilen sözlerin tutulması, sözden daha kıymetlidir. Çünkü Türkiye kendisine verilen sözler tutulmamada adeta şampiyon bir durumda. 1960'lardan beri Avrupa Birliğinin kapısında olan ülkemizi kaç defa Türkiye'ye verilen sözleri, daha doğrusu 'Türkiye'nin verdiği taahhütleri Türkiye yerine getirirse, Türkiye'yi alacağız' dedikleri halde almadılar. Her defasında oyun içerisinde kural değiştirdiler. 'Kopenhag' dediler yaptık, 'Maasricht Kriterleri' dediler yaptık. Daha sonra 28 tane ilave kriter, 2016 Haziran'ında 'Size serbest dolaşım hakkı vereceğiz' dediler yaptık. Sonra 5 tane daha bizim huzurumuza madde getirdiler. 'Kıbrıs Rum Yönetimini almayacağız' dediler, Annan Planı'nı onayladık, biz onayladık Türkler onayladı, Rumlar onaylamadı, gittiler Kıbrıs Rum Yönetimini aldılar. Her defasında Türkiye'ye karşı verilen sözü tutmayanlar, Türkiye bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği halde adil davranmayanlar ortada. Burada bizi, hükümetimizi, ülkemizi suçlayacak bir şey yok' ifadelerini kullandı.'Türkiye'ye karşı ikiyüzlü siyaseti görüyoruz' diyen Bakan Bozdağ, 'Şuanda terör örgütlerine de maalesef pek çok Avrupa Birliği ülkesi ve ABD ciddi, aleni destek veriyor. İşte bunların başında da Finlandiya geliyor, İsveç geliyor ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği FETÖ'cü teröristler, PKK'lı teröristleri daha bir tanesini bize iade etmediler. İşi düşünce Türkiye'ye herkes geliyor, sözlerin en güzelini söylüyorlar, işini gördükten sonra ne söz var, ne güzel söz var, hepsi kaybolup gidiyor. Onun için buradan şunu da ifade etmek isterim; Türkiye'yi değerlendirenler artık Türkiye'nin sıçrayıp geldiği noktayı görerek değerlendirsinler. Terör örgütlerini Türkiye'ye tercih edenler, Türkiye'nin tercihlerinin yanlışlığını değil, kendi tercihlerinin yanlışlığının kendilerine kaybettirdiğini görsünler. Görmezlerse ne olur? Zaman kaybederler. Ama eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti öğretme kapasitesi ile gördürme kapasitesi ile duydurma kapasitesi ile onlara bunları öğretecek, göremediklerini gördürecek, duyamadıklarını duyduracaktır. Allah'ın izniyle yolumuza güçlü bir şekilde birlik içinde devam edeceğiz, Allah bu millete bu devlete zeval vermesin' açıklamasında bulundu.