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Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye geldi. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüştü.

Ekleme: 17.05.2022 - 16:08 Güncelleme: 17.05.2022 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüşme gerçekleştirdi.


Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti!

Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.
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