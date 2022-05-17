Bakan Kurum'dan muhalefete millet bahçesi yanıtı: Hangi millet bahçemizi sattık ki bunu satalım?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'ni asılsız iddialarla hedef alan muhalefete sert tepki gösteren Bakan Kurum, "Hangi millet bahçemizi sattık ki bunu da satalım?. Siz bunu eleştireceğinize metro bağlantısını yapsanıza? Vatandaşa daha iyi hizmet versenize..." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında konuştu.



"SÖYLEMLERLE KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:



"Dünden beri hem sosyal medyada hem de tehditkar söylemlerle korkutmaya çalışıyorlar. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçemize gölge düşürmeye çalışıyorlar.



Tüm süreci vatandaşımız takip ediyor. 81 ilimizde böyle bri proje başlattık. 81 ilde yaptığımız millet bahçeleri coşkulu. Vatandaşlarımız orada vakit geçöiriyor. Bir proje ortaya koyduk. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de var. Belediyelerimizle birlikte vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz.



"HANGİ MİLLET BAHÇEMİZİ SATTIK Kİ BUNU DA SATALIM?"



Hangi millet bahçemizi sattık ki bunu da satalım? Ne konut imarına, ne ticaret imarına açacağız. Ne de bir yapılaşma olacak. Atatürk Havalimanı'nı yıkmıyoruz. İhya ediyoruz. Milletimize açıyoruz



En büyük halkçılık bu değil midir? Siz hiçbri iş yapmayacaksınız, proje yapmayacaksınız. İşiniz sadece AK Parti'nin projelerini eleştirmek...



Burası 8,5 milyon metrekare bir alan. İki pist var. Doğu-Batı Kuzey-Güney yönlerinde... 1900'lü yılalrda bu havalimanı yapıldı. Gelinen süreçte bu havalimanı şehrin merkezinde kaldı. Biz uçak gürültüsünden evimizde oturamazdık. İnsanlar burada rahatsız olurdu.



Cumhurbaşkanımız yeni bir havalimanının gerekliliğini ortaya koydu. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en önde gelen havalimanlarından biri haline geldi.



MUHALAFETE SERT TEPKİ



Siz bunu eleştireceğinize metro bağlantısını yapsanıza? Vatandaşa daha iyi hizmet versenize...



Millet Bahçemizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında vatandaşlarımıza armağan edeceğiz. Büyük bir mutluluk içerisinde süreci yürütüyoruz. Daha önce verdiğimiz sözler gibi bu sözümüzü de tutacağız.



Gezi'de mesele doğa, çevre değildi. Cumhurbaşkanımızdı. Millet bahçemize gölge düşürmeye çalışıyorlar. Atatürk havalimanına yapılacak millet bahçesi hem toplanma alanı olacak hem de yardım uçakları inecek.



İstanbul Havalimanı, dünyada da ödüller almış bir havalimanı haline geldi. Sabiha Gökçen'e de karşıydı bu zihniyet. Bu havalimanları ülkemize hizmet veriyor. Atatürk Havalimanı acil durumlarda hizmet verecek. Bir pist açık kalacak.



Şu anda yeni bir havalimanına ihtiyaç yok. Kapasite artırılması ihtiyacı doğarsa İstanbul Havalimanı'nda pist yapılacak alan var.



Muhalefetin meselesinin çevre meselesi olmadığını, tek merkezden yönetildiklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın destekleriyle bu projeleri yapmaya devam edeceğiz."