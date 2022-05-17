AK Partili Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na tepki:'Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında Atatürk Havalimanı ve gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelere yer verdi. Bölgeye yapılacak millet bahçesinin İstanbul'a nefes aldıracağını belirten Kabaktepe, muhalefetin millet bahçesi projesine ilişkin "Atatürk ve doğa düşmanlığı" söylemlerinin hatırlatılması üzerine, "Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır. CHP İstanbul İl Başkanı'nın Atatürk'e bakış açısı parti içinde bile büyük tartışma konusu. Atatürk'le ilgili attığı tweetler ortada. Önce ona cevap versinler. Kendi düşmanlıklarını başkalarını yaftalayarak kapatmasınlar. Aynaya baksınlar. Bir sanayi tesisi, rezidans yapmaktan bahsetmiyoruz, millet bahçesinden bahsediyoruz." dedi.Muhalefetin eleştirilerinin yersiz olduğunu ifade ederek, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştiren Kabaktepe, şunları kaydetti: "Biz millet bahçesi yapmaktan bahsediyoruz, bunu doğa düşmanlığı olarak açıklıyorlar. Şimdi soruyorum, 3 yılda CHP'li İBB yönetimi park, peyzaj ve yeşil alan noktasında ne yapmış, AK Parti ne yapmış? Şimdi eğer bir düşmanlıktan bahsedeceksek iktidarda olduğunuz yerlerde icraatlarınızla söylemlerinizin örtüşmesi lazım. Atatürk Havalimanı'na bir sanayi tesisi, rezidans projesi, beton yığını yapmaktan bahsetmiyoruz, millet bahçesinden bahsediyoruz. 'Havalimanı çevresi rezidans olmasın' diyorlar, 'millet bahçesi yapacağız' diyoruz ona da karşı çıkıyorlar. Oraya millet bahçesi yapılacak, doğaya saygıdır. Atatürk Havalimanı devam edecek, bu da oranın işlevselliğine saygıdır. Doğa düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı gibi sıfatları başkalarının üzerine atmasınlar. Zira tüm bunlar, malum kişilerin has özelliğidir."CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya ilişkin yöneltilen soru üzerine de Kabaktepe, konunun farklı boyutları olduğunu belirtti. Kaftancıoğlu'nun kullandığı cümleler ve attığı tweetlerde kişiye, devlete ve devlet yetkililerine hakaret olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, şunları kaydetti: "Duyduğuma göre Canan hanım, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlerden dolayı 40'ın üzerinde dava açmış. Kendisi için yazılanlar, kendisinin yaptığı hakaretler kadar bile değil. O kadar ağırını görmedim. Ceza davaları da tazminat davaları da var. O vatandaşlarımız siyasetçi değil. Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir insanın kendisine, annesine, bu toplumun ahlakıyla bağdaşmayacak bir üslupla üstelik bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız. Bir değil, iki değil 40'ın üzerinde bu şekilde dava açmış."