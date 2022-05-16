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Yola çıkacaklar dikkat! 35 gün trafiğe kapatıldı! İstanbul yönüne ulaşım yok!

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Çalışmaların 20 Haziran'da tamamlanması planlanırken, İstanbul yönündeki trafik D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilecek.

Ekleme: 16.05.2022 - 11:31 Güncelleme: 16.05.2022 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün trafiğe kapatıldı.

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması bugün başladı.

Yola çıkacaklar dikkat! 35 gün trafiğe kapatıldı! İstanbul yönüne ulaşım yok!

Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. 20 Haziran'da sonlandırılması beklenen çalışmalar nedeniyle yol, yaklaşık 35 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak.

Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilecek.

Yola çıkacaklar dikkat! 35 gün trafiğe kapatıldı! İstanbul yönüne ulaşım yok!

Abant Gişeleri'nden çıkış yapacak olan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlanabilecek.
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