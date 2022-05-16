Türkiye bu vahşetle sarsılmıştı! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu!
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2019 yılında Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a "kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. Eski eşi tarafından boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bulut'un, "Ölmek istemiyorum" ve 10 yaşındaki kızının "anne ölme" feryadı ise halen zihinlerde yerini koruyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Emine Bulut, 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale merkezde 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bulut'un "Ölmek istemiyorum" ve kızının ise "anne ölme" feryadı ise, zihinlere kazınmıştı.
Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan dava açmış ancak Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi Varan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.
Karara yapılan itiraz sonrasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise, yerel mahkemenin kararın hukuka uygun buldu.
Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza
Daire heyeti, haksız tahrik ve takdir indirim yapılması talebiyle yapılan itirazları reddetti ve yerel mahkemenin hükmünü onadı.