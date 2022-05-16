Türkiye bu vahşetle sarsılmıştı! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu!

Emine Bulut, 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale merkezde 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.Hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bulut'un "Ölmek istemiyorum" ve kızının ise "anne ölme" feryadı ise, zihinlere kazınmıştı.Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan dava açmış ancak Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi Varan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.Karara yapılan itiraz sonrasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise, yerel mahkemenin kararın hukuka uygun buldu.Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. CezaDaire heyeti, haksız tahrik ve takdir indirim yapılması talebiyle yapılan itirazları reddetti ve yerel mahkemenin hükmünü onadı.