'Türbanlı hakimler' diyerek kadınların giyimine karışan CHP'li Fikri Sağlar'a kendisinden cevap var!

CHP'li Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.CHP'li Sağlar 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' açıklamasını yapmış ve büyük tepki çekmişti.CHP'li Sağlar yeni açıklamasıyla kendisiyle çelişti.Twitter hesabından açıklama yapan Sağlar, ''Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur.' ifadelerini kullandı.