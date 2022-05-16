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Terör örgütü YPG/PKK, 'seferberlik' adı altında çocukları çatışma sahasına sürüyor

Bölücü terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de ve Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda ağır kayıplar verdi. İyice köşeye sıkışan terör örgütü "seferberlik" adı altında çocukları çatışma sahasına sürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 'seferberlik' adı altında çocukları çatışma sahasına sürüyor
Ekleme: 16.05.2022 - 16:54 Güncelleme: 16.05.2022 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü YPG/PKK, 'seferberlik' adı altında çocukları çatışma sahasına sürüyor
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik operasyonlarında ağır kayıplar veren terör örgütü, "seferberlik" adı altında çocukları çatışma sahasına sürüyor.

YPG/PKK, ÇOCUKLARI SİLAHLI KADROSUNA KATMAK İÇİN KULLANIYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara karşı sözde seferberlik ilan eden YPG/PKK, Suriye'deki uzantılarını, çocukları silahlı kadrosuna katmak için kullanıyor.

Örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitesinde yapılan görselli paylaşımda ondan fazla çocukla bir bildiri okunduğu görülüyor.

ÖRGÜTÜN ÇOCUKLARI KULLANMASI "2020 İNSAN KAÇAKÇILIĞI RAPORU"NDA DA YER ALMIŞTI.

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silahlı kadrolarda kullanması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da YPG/PKK'yla "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.
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