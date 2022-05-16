Sri Lanka'da petrol bitti! Resmen duyurdu!

Sri Lanka bir süredir krizle boğuşuyor. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe yaptığı açıklmada, 'Benzinimiz bitti, yalnızca bir günlük petrol stoğumuz var' dedi.Aynı zamanda ülkenin önümüzdeki aylarda daha büyük zorluklarla da karşılaşılabileceğine dair uyarıda bulundu.Sri Lanka ekonomik krizle boğuşuyor. Kriz nedeniyle ülkede protestoların ardı arkası da kesilmiyor. Sri Lanka polisi, hükümetin kötüleşen bir ekonomik krizle mücadele etmesi nedeniyle geçen haftaki şiddetli protestoyla bağlantılı olarak yüzlerce şüpheliyi tutukladı.Yerel bir medya kuruluşu olan News 1st'e göre, polis 756 şiddet şikayeti aldıktan sonra 159 kişiyi tutukladı. Polis sözcüsü Nihal Thalduwa, ekiplerinin geçen hafta bir iktidar partisi milletvekili ve bir polis memuru da dahil olmak üzere en az dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı çatışmalara katılan daha fazla şüpheliyi tutuklamak için çalıştığını söyledi.Mart ayı sonlarında insanlar sokaklara döküldü ve döviz kıtlığının ada ulusunun şimdiye kadarki en kötü ekonomik krizine yol açmasının ardından saatlerce süren günlük elektrik kesintilerini ve gıda, yakıt ve diğer hayati malların kıtlığını protesto etti.Başkent Kolombo'ya askeri birlikler çağrıldı ve hükümet ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ayrıca askerlere, kamu malını yağmalayan veya cana zarar veren herkese ateş açma emri verdi.Mahinda Rajapaksa başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı ve Budist çoğunluklu ülkedeki protestocular Mahinda'nın küçük kardeşi Başkan Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep etmeye devam ediyor.