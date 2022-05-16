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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ünlü olan ve resmen bir savaş simgsi haline gelen Yılan Adası ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık Yılan Adası'ndaki Su-25 de dahil olmak üzere Ukrayna'ya ait 3 uçağı düşürdüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!
Ekleme: 16.05.2022 - 12:52 Güncelleme: 16.05.2022 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!
Savaş nerdeyse 3 aydır devam ediyor. Savaşın 6. gününde ise Ukrayna'nın yönetiminde olan Yılan Adası kuşatılmış, adadaki 13 Ukrayna askeri sırra kadem basmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!

O günden beri Rusya ve Ukrayna arasında çekişmlere ve karşılıklı suçlamalara sebebiyet veren Yılan Adası'nda tam olarak ne olduğu ve hakimiyetin kimde olduğu net olarak bilinmiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklamasında bulunarak Yılan Adası başta olmak üzere Mykolaiv ve Harkov bölgelerinde Ukrayna'ya ait 3 savaş uçağını düşürdüğünü söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!

Yapılan açıklamada, Mykolaiv bölgesindeki Yevhenivka ve Harkov'daki Komyshuvakha yerleşim yerlerinde Su-25 uçağını ve Ukrayna'nın sınır muhafızlarının konuşlandığı çatışmanın ilk günlerinde dünya çapında ün kazanan Yılan Adası yakınlarındaki Su-24'ün vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve Rus taraflarından peş peş açıklamalar gelmişti. Ancak Yılan Adası'nda kimin olduğu ve neler olduğu net değil.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!

Yılan Adası ile ilgili Rusya ve Ukrayna tarafından çeşitli açıklamalar gelmişti. Ukrayna gece vakti Rusya'ya ait olan bir helikopteri düşürdüğünü açıklarken, Rusya ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukrayna'nın Yılan Adası üzerindeki 2 bombardıman uçağını vurduklarını söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!

Savaşın 6. gününde kuşatılan Yılan Adası'ndaki Ukrayna askeri ile Rus birliklerinin diyaloğu gündeme damga vurmuştu. Adaya yaklaşan Rus birlikleri, "Kan dökülmesine gerek yok, gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneriyoruz. Aksi takdirde bombalanacaksınız" demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!

Ancak Ukrayna birlikleri meydan okuyup teslim olmayı reddederek "Gidin" demişti. Bunun ardından gelen hava bombardımanında adayı korumakla görevli 13 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak daha sonra askerlerin Rusya tarafından esir alındığı ortaya çıkmıştı.
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş Yılan Adası açıklaması!
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