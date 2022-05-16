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Rize-Artvin Havalimanı’nı hedef alan muhalefete Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu garantisi olduğu iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Daha önce yapılan İstanbul Havalimanı ve Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen eleştirilere vurgu yapan Kabaktepe, "Şimdi de Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu kapasitesine, 'yolcu garantisi verildi' diyorlar. Anlaşılan verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar" ifadesini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı’nı hedef alan muhalefete Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar
Ekleme: 16.05.2022 - 15:01 Güncelleme: 16.05.2022 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Rize-Artvin Havalimanı’nı hedef alan muhalefete Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanıma açtı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin’le birlikte bunun ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar TL yatırımla tamamlanan havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali , destek üniteleri ve diğer birimleriyle gurur verici bir eser oldu." açıklamasında bulundu.

MUHALEFETİN ALGI OPERASYONU
Coşkulu açılışın ardından Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu garantisi olduğunu öne sürdü. Algı operasyonunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu iddialara yanıt verdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" dedi.

"YALAN SÖYLEME GARANTİSİNİ SAĞLIYORLAR"
3 milyon yolcu garantisi iddialarına bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"Gerek yok dedikleri İstanbul Havalimanı'nın popülerliği ortada.

Taksimde 'AVM yapılacak' dediler, AKM yapıldı. Şimdi de Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu kapasitesine, 'yolcu garantisi verildi' diyorlar.

Anlaşılan verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar!"
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Rize-Artvin Havalimanı’nı hedef alan muhalefete Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar
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