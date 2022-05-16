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Beyaz Gazete
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Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine yanıt!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son dakika açıklamasında "İsveç ve Finlandiya ile ile bir problemimiz yok. NATO'nun genişlemesi bizim için problem" ifadelerini kullandı.

Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine yanıt!
Ekleme: 16.05.2022 - 15:13 Güncelleme: 16.05.2022 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine yanıt!
Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına yaklaşırken İsveç ve Finlandiya'dan gelen NATO açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü. İki ülkenin NATO'ya girme halmesinin ardından Rusya'dan flaş açıklamalar geldi.

NATO'NUN GENİŞLEMESİNE TEPKİ VERECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son dakika açıklamasında; "İsveç ve Finlandiya ile ile bir problemimiz yok. NATO'nun genişlemesi bizim için problem. NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz. NATO'nun küresel etkilerini arttırma planlarına karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

YAKINDAN İZLEYECEĞIZ

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurma kararı almalarını değerlendirdi.

Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'le herhangi bir sınır anlaşmazlığının bulunmadığına dikkati çeken Peskov, "Öte yandan, Ukrayna NATO'ya katılsaydı Rusya NATO üyesi bir devletle sınır anlaşmazlığı yaşayacaktı ve bu da tüm bölgede ciddi güvenlik tehlikeleri yaratırdı." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının olası sonuçlarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini anlatan Peskov, "Finlandiya ve İsveç'n NATO'ya katılımının kıtamızdaki (Avrupa) güvenlik mimarisini güçlendireceğine veya iyileştireceğine ikna olmadık." dedi.

Peskov, söz konusu süreç nedeniyle endişe duyduklarını vurgulayarak, "Bu bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının, mutlak suretle sağlanması gereken güvenliğimiz açısından ne tür sonuçları olacağını çok yakından izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine yanıt!
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