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Polis aracıyla poz verip video çekmişti! Yakalandı! İşin aslı ortaya çıktı!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda resmi polis aracını kullandığı görülen yabancı uyruklu bir kişi, Eyüpsultan'da yakalandı.

Polis aracıyla poz verip video çekmişti! Yakalandı! İşin aslı ortaya çıktı!
Ekleme: 16.05.2022 - 17:26 Güncelleme: 16.05.2022 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Polis aracıyla poz verip video çekmişti! Yakalandı! İşin aslı ortaya çıktı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi polis aracı kullandığı sırada kaydedilmiş videosunu sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis aracıyla poz verip video çekmişti! Yakalandı! İşin aslı ortaya çıktı!

HESABINDAN PAYLAŞTI

Yapılan incelemede, videonun ilk olarak Suriye uyruklu B.H'ye (25) ait bir hesaptan paylaşıldığı belirlendi.

POLİS ARACINI YIKAMA BÖLÜMÜNE GÖTÜRMÜŞ

Sakarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin videoyu 8 ay öncesine kadar çalıştığı Zeytinburnu'ndaki oto tamircisinde, bakım için bırakılan polis aracını yıkama bölümüne götürdüğü sırada kaydedildiği öğrenildi.

Polis aracıyla poz verip video çekmişti! Yakalandı! İşin aslı ortaya çıktı!

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Türk Ceza Kanunu'nun "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" başlıklı 264. maddesi gereği hakkında işlem yapılan B.H'nin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi
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