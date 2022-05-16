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PKK yandaşı İsveç'in yalanı ortaya çıktı!

Terör örgütü yandaşları ve temsilcilerinin İsveç'te hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetler göze çarpıyor. Türkiye tarafından terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle eleştirilen ve NATO üyeliğine başvuru yapması beklenen İsveç, YPG/PKK'nın uzantılarınca düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı.

PKK yandaşı İsveç'in yalanı ortaya çıktı!
Ekleme: 16.05.2022 - 21:16 Güncelleme: 16.05.2022 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
PKK yandaşı İsveç'in yalanı ortaya çıktı!
YPG/PKK'ya yakın internet sayfalarında yer alan paylaşımlara göre, YPG/PKK'nın sözde siyasi oluşumlarından SDC, İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Olof Palme Merkezi himayesinde 14 Mayıs'ta Stockholm'de 'Üçüncü İstişare Forumu'nu' düzenledi.

Toplantıya, YPG/PKK'lıllar ve ABD ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çevrim içi katıldı. Programda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde 'ademi merkezileştirmenin başarıya ulaştırılması önerilerinin tartışıldığı' kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgi ve görüşüne başvurduğu İsveç Dışişleri Bakanlığı ise herhangi bir yanıt vermedi.

Söz konusu toplantının ikincisi geçen ay yine Stockholm'de yapılmıştı.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, İsveç söz konusu toplantılara alan açmaması için defaatle uyarıldı ancak İsveçli yetkililer gereken adımları atmadı.

ÖRGÜTÜN İSVEÇ'TEKİ RAHATLIĞI DİKKATİ ÇEKİYOR

Öte yandan, terör örgütü yandaşları ve temsilcilerinin İsveç'te hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetler göze çarpıyor.

Bunlardan birinde, Ocak 2019'da İsveç'in Borlange kentinde, örgüt yandaşları bir alışveriş merkezinde propaganda yapmıştı. Terörist başı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla yapılan eylemde, terör örgütü yandaşlarının taşıdığı pankartlardan birinde silah sembolü yer almıştı.

PKK flaması ve terörist başının resimlerini taşıyan örgüt yandaşlarının bu eylemi, örgüte yakın sayfalarca 'İsveç gençliğinden işgal eylemi' başlığıyla paylaşılmıştı.

İsveç güvenlik güçlerinin, terör örgütü paçavraları ve terörist başının resimlerini taşıyan örgüt yandaşlarına engel olmaması göze çarpmıştı.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

Türkiye'ye karşı faaliyetler yürüten terör örgütlerine barınma imkanı sağlayan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Ukrayna'daki savaş sonrası gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu iki İskandinav ülkesinin 'terör gruplarının misafirhaneleri gibi' olduğunu ve 'parlamentolarında da teröre destek verenler' bulunduğunu belirterek, bu iki ülkenin NATO üyelik tekliflerine itiraz etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmelerden ve İsveç'in yaptığı silah yardımlarından rahatsız olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'ye yönelik özellikle savunma sanayisi ihracat izinleri konusunda da kısıtlamaları devam ettirdiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıklamıştı.

Finlandiya 15 Mayıs'ta üyelik için resmi başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

İsveç hükümeti ise bugün NATO üyeliğine başvuru kararı aldıklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 30 ülkenin yer aldığı NATO'ya üye alımları oy birliğiyle karara bağlanıyor.
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