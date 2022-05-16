Pınar Gültekin davasında flaş gelişme!

Sanık Avcı, önceki tanıklardan Makar'ın jandarma komutanına "Uzun bir süre önce bana akıl danıştı. Birinin görüntüleri varmış Pınar'da, Muğla bir işletmecinin olduğu. Para isteyeceğini konusunda danıştığını söyledi aklınca" diye yazdığını ifade etti.Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı (33) ile cinayete iştirak ettiği iddiasıyla cezalandırılması istenen Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın 12'nci duruşması görüldü.Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı.Duruşmaya, Pınar Gültekin'in ananesi Şefika Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatları Kübra Deniz Çelik, Yiğit Gökçehan Koçoğlu, sanık Avcı'nın avukatları ve Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı katıldı.SUÇLAMALARI REDDETTİPınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın ifadesi alındı.Pınar Gültekin'in yanarken olay yerinde olduğu iddia edilen Mertcan Avcı, suçlamaları reddetti. Avcı, telefon sinyallerinin olay yerine yakın konumda olmasına ise annesini arabayla almak için gittiğini söyledi. Avcı, üzerine atılı suçlamalardan beraatini talep etti. Avcı, daha sonra çapraz sorguya alındı.Adli Tıp Raporu'nda Pınar'ın canlıyken yakıldığı sabitlenmiş ancak tüm dokuları yandığı için ölüm zamanı tam olarak belirlenememişti. Son gelen Adli Tıp Raporu okundu. Yangına ne kadar maruz kaldığı ve ne kadar süre hayatta olduğu belirlenemedi.WHATSAP YAZIŞMALARINI SUNDU: BİRİNİN GÖRÜNTÜLERİ VARMIŞ PINAR'DAYeni delil sunacağını belirten katil zanlısı Avcı, 20 Temmuz gecesi Pınar Gültekin'in arandığı esnada, jandarma komutanı Enis ile tanık Kamil Makar arasındaki WhatsApp konuşmalarını okudu ve mahkemeye sundu. Sanık Avcı, yazışmalarda, Makar'ın jandarma komutanına "Uzun bir süre önce bana akıl danıştı. Birinin görüntüleri varmış Pınar'da, Muğla bir işletmecinin olduğu. Para isteyeceğini konusunda danıştığını söyledi aklınca" yer aldığını ifade etti.Katil zanlısı Avcı'nın Ali Abdullah Erinan, "Avcı yeni delil sunmuştur. Belgelerin özüne baktığımızda Pınar henüz kayıpken, bulunmamışken bu konuşmalar geçmiş. Müvekkilim suçunu daha sonra itiraf etmiştir. Mahkemenin bu tanık dinlenebilir. Elindeki görüntüleri teslim edilmesi suretiyle" dedi.Dosyadaki 3 adli tıp raporunun çelişkili olduğunu ifade eden Erinan, "Boyun kırığından ölmüş olabilir diyor. Hayattayken yangına maruz kaldı. Ancak ölüm zamanı net belli değil diyor" diye konuştu.YALAN TANIKLIK YAPTIÖnceki duruşmalarda dinlenen ve "Avcı'nın ailesi, Pınar Gültekin'i Cemal'den uzaklaştırmak ve korkutmak için 200 bin lira teklif ettiler" diyen Mehmet Yusuf Özten'in kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok davalarda tanıklık yaptığı iddia edildi. Sanık avukatı, bu nedenle bu kişi hakkında yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.AVCI HAKKINDA BİŞEY BİLMİYORUMGültekin ailesi avukatı Koçoğlu, "Makar'ın 'Cemal Metin Avcı hakkında bişey bilmiyorum' dediği zabıtlarda yer alıyor. 3. celseden beri sunulmayan deliller şimdi sunuluyor. Konuşmanın tarafı Cemal Metin Avcı değil. Başka ikili arasındaki konuşmadır. Avcı'ya fayda sağlaması mümkün değildir" dedi.Koçoğlu, "Adli tıp raporları karşı taraf ve bizim itirazlarımız sonucunda düzenlenmiştir. Sonraki raporlar üst kurulca hazırlanmıştır. 30 kişinin imzası var. Daha ne olacak. Tüm talepler yargılamayı uzatmak içindir. Tüm taleplerin reddini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Savcı, adli tıp tabiplerinin açıkça belirtmiş olmasına nedeniyle diğer yanık Kamil Makar'ın dinlenmesi taleplerinin reddini talep etti.Mahkeme, sanık Cemal Metin Avcı ile Mertcan Avcı'nın taleplerinin reddedilmesine hükmetti. Tanık Kamil Makar'ın delil sunması yönündeki talebi reddetti.MERTCAN AVCI'NIN TUTUKLANMASI İSTENDİSavcı, Mertcan Avcı'nın olay yerine geldiği saatlerde yanmanın devam ettiği ve adli tıp raporları çerçevesinde Pınar'ın hayattayken yangına maruz kaldığı açık olduğu için Avcı'nın savunmasını inanadırıcı bulunmadığını kaydetti. Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Avcı'nın tutuklanmasını talep etti."KIZIMI DİRİ DİRİ YAKMIŞ"Acılı anne Şefika Gültekin, "Benim kızımı öldürmemiş diri diri yakmış. En ağır cezayı istiyorum. Allah kimseye göstermesin. Adalete bıraktım her şeyi" dedi.Sanık Cemal Metin Avcı, mahkemeye somut deliller sunduğunu ve tehdit ve şantaja uğradığını iddia etti.Mahkeme, sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Diğer sanıkların tutuklanması talepleri reddedildi. Mertcan Avcı hakkında adli kontrol kararının devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 20 Haziran saat 10.30'a ertelendi.