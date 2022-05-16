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Orman yangınlarında mücadele edecek 10 Chinook helikopterden 2'si Türkiye'de!

Türkiye'de bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boeing imalatı 2 Chinook söndürme helikopteri, kargo uçağıyla Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Ekleme: 16.05.2022 - 14:52 Güncelleme: 16.05.2022 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Orman yangınlarında mücadele edecek 10 Chinook helikopterden 2'si Türkiye'de!Bu sezon Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boing imalatı Chinook söndürme helikopterleri, CMC Savunma Sanayi A.Ş. tarafından Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

Orman yangınlarında mücadele edecek 10 Chinook helikopterden 2'si Türkiye'de!

10 adet olması planlanan helikopterlerden 2'si, Çorlu Atatürk Havalimanı'na, Antonov 124 tipi kargo uçağıyla getirildi.

Orman yangınlarında mücadele edecek 10 Chinook helikopterden 2'si Türkiye'de!

Palleri sökülmüş olarak An-124'ten indirilen, biri Model 234 diğeri de Model 107 serisi helikopterler, montaj ve testlerin ardından kullanılacağı noktalara götürülecek.

Orman yangınlarında mücadele edecek 10 Chinook helikopterden 2'si Türkiye'de!

Helikopterler, ağır taşıma kapasitesi ile ilk olarak geçen yıl kullanılmıştı.

Orman yangınlarında mücadele edecek 10 Chinook helikopterden 2'si Türkiye'de!

Boeing imalatı, Chinook serisi ağır yük helikopterlerinden yangın söndürme operasyonunda  Orman Genel Müdürlüğü, büyük verim almıştı. 

Orman yangınlarında mücadele edecek 10 Chinook helikopterden 2'si Türkiye'de!

Çift motorlu, ağır tonajlı yangın söndürme olarak bilenen, dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook'un, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında da kullanılabildiği belirtildi.

Orman yangınlarında mücadele edecek 10 Chinook helikopterden 2'si Türkiye'de!

Çorlu Atatürk Havalimanı'na inen 2 helikopterin ardından gün içinde 3 helikopterin daha getirileceği belirtildi
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