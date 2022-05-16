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Murat Kurum: İstanbul nefes alacak

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapımı süren millet bahçesine iş makineleri giriş yaparken konuyla ilgili Bakan Kurum, son bilgileri de verdi.

Ekleme: 16.05.2022 - 10:42 Güncelleme: 16.05.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum: İstanbul nefes alacakTürkiye'nin en büyük millet bahçesinin yapımına geri sayım başladı.

Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için iş makineleri pist alanına giriş yaparken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapımı süren millet bahçesinin son halini paylaştı.

Sosyal medya hesabından millet bahçesinin fotoğraflarını beğeniye sunan Bakan Kurum, son bilgileri de vermiş oldu.

En büyüğü...
Konuyla ilgili Bakan Kurum, “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz” dedi.

İstanbul’a nefes aldıracak
“Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek, İstanbul’a nefes aldıracak” diyen Kurum, şöyle devam etti:

En merkezi afet toplanma alanı
“Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul’un en merkezi afet toplanma alanı olacak. İstanbul 85 Milyonun Bahçesi’yle daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz.”
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