Milli enerji adımları meyvelerini veriyor! Türkiye doğal gaz üretimini artıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak" derken, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyusunda gaz üretimin testlerden daha fazla olacağını ifade etti.Bakan Dönmez Karadeniz gazı için üretimin artacağını açıkladı. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyusunda toplamda 3,8 milyon metreküp gaz üretim testi yapan Türkiye üretimi 6 milyon metreküpe çıkaracak.Bakan Dönmez, konuyla ilgili "Daha önce Karadeniz gazının ilk alevini yaktığımız Türkali-2 kuyusunda günlük 2,1 milyon metreküp, Türkali-1 kuyusunda ise günlük 1,7 milyon metreküp gaz üretimini test etmiştik, testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküp üretime çıkacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.