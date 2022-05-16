Memura ek gösterge zammı yolda!

Milyonlarca memur 3600 ek gösterge düzenlemesi için gelecek açıklamaları bekliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen 3600 ek gösterge artışıyla ilgili gelişmeler en çok merak edilenler arasına girdi. Çünkü söz konusu artış memurların mevcut maaşları artıracağı gibi, asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapacak. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bu 3 kritik sorunun cevabı...Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak.İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla, yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.Dört meslek grubu için daha önce hazırlanan taslak çalışmada; statüye göre değil, eğitim durumuna göre hesaplama yapılmıştı. Ancak hazırlanan diğer alternatif taslaklarda ise statüye göre de 3600 ek gösterge artışları ele alınıyor.Son Dakika Haberi: Memura ek gösterge zammı geliyor! Emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar artacak? İşte hesaplanan rakamlarla 3600 ek gösterge tablosuAyrıca 4 meslek grubunun ek göstergesinin artırılması sonrasında bundan etkilenecek diğer unvanlar ve meslek grupları üzerinde de bazı çalışmalar yapılmış durumda.Son Dakika Haberi: Memura ek gösterge zammı geliyor! Emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar artacak? İşte hesaplanan rakamlarla 3600 ek gösterge tablosuİlk taslağın genel gerekçesinde '657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile 'Din Hizmetleri Sınıfı'ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır' ifadesi yer alıyor.Diğer taslağın açıklamalar kısmında ise şu bilgiler yer alıyor:*Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun öğretmenlerin ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.*Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenim mezunu hemşirelerin 1'inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.*Din Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların 1'inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.*Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan birinci sınıf haricindeki emniyet müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun polis ve baş polislerin 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.Ek gösterge artışı maaşlara kıdem ve dereceye göre farklı olarak yansıyacak. Ek g3östergesi 2200 olan bir memuren göstergesinin 3600'e çıkmasıyla maaşı daha çok artarken 3000'den 3600'e çıkanlarda artış daha sınırlı olacak. Bu arada hizmet yılı , unvan, sorumluluk ve hiyerarşi de artışlarda etkili olacak*30 yıl hizmeti bulunan kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıktığında emekli aylıkları 6 bin 826 liraya ulaşacak.*3000 ek göstergeden 3600 ek göstergeye çıkan öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylıklarında bin 234, 2200'den 3600'e yükselecek hemşirelerin emekli aylığında ise bin 391 lira artış yaşanacak.*Emekli aylığı 25 yıl hizmeti olanlarda 6 bin 399, 35 yıl hizmeti olanlarda 7 bin 252 liraya yükselecek.*Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı bin 157, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise bin 311 lira yükselirken, hemşirelerde artış 25 yıl hizmeti olanlarda bin 304 ve 35 yıl hizmeti bulunanlarda bin 477 lirayı bulacak.*Ek göstergedeki artış, söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de yükseltecek. 1 yıllık ikramiye tutarı öğretmen, polis ve din görevlilerinde bin 483, hemşirelerde de bin 671 lira artarak 8 bin 204 liraya çıkacak.25 YIL HİZMETGelir - Mevcut - Yeni - FarkEmekli aylığı - 5.242 - 6.399 - 1.157Emekli ikramiyesi - 168.031 - 205.113 - 37.08230 YIL HİZMETEmekli aylığı - 5.592 - 6.826 - 1.234Emekli ikramiyesi - 201.637 - 246.135 - 44.49835 YIL HİZMETEmekli aylığı - 5.941 - 7.252 - 1.311Emekli ikramiyesi - 235.243 - 287.158 - 51.91525 YIL HİZMETEmekli aylığı - 5.095 - 6.399 - 1.304Emekli ikramiyesi - 163.322 - 205.113 - 41.79130 YIL HİZMETEmekli aylığı - 5.435 - 6.826 - 1.391Emekli ikramiyesi - 195.986 - 246.135 - 50.14935 YIL HİZMETEmekli aylığı - 5.775 - 7.252 - 1.477Emekli ikramiyesi - 228.651 - 287.158 - 58.507Ek gösterge düzenlemesi için kademeli geçiş masada yer alıyor. Alternatifli hazırlananarak masaya gelen 3600 ek gösterge taslak ve metnine Sabah Memurlar ulaşmıştı.Not: Emekli olan kamu görevlilerinin de ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi gündemde yer alıyor. Bundan dolayı taslaklarda bulunan 'müsteşar' ünvanı şu anda kamuda bulunmasa da bu ünvanla emekli olmuş çok sayıda kamu görevlisi bulunduğu için ek gösterge çalışmalarında yer aldı.