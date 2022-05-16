Kum fırtınası ülkenin gündemine oturdu! Irak'ta 2 bin kişi hastanelik oldu...

Irak'ta yaşanan kum fırtınası ülkeyi kilitledi. Yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı. Öte yandan 2 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Irak'ta yaşanan kum fırtınası ülkeyi kilitledi.2 BİN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDIIrak hükümeti yoğun kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma tehlikesigeçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.'KUM FIRTINASI DİNENE KADAR EVDEN ÇIKMAYIN'Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı açıklamada, ülkede hayatıolumsuz etkileyen kum fırtınası dinene kadar vatandaşları evden dışarıçıkmamaya çağırdı.Bedir, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi içinhastaneye kaldırıldığını söyledi.UÇUŞLAR ASKIYA ALINDIIrak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlaraskıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.