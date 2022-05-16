Kum fırtınası ülkenin gündemine oturdu! Irak'ta 2 bin kişi hastanelik oldu...
Irak'ta yaşanan kum fırtınası ülkeyi kilitledi. Yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı. Öte yandan 2 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Irak'ta yaşanan kum fırtınası ülkeyi kilitledi.
2 BİN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Irak hükümeti yoğun kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma tehlikesi
geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
'KUM FIRTINASI DİNENE KADAR EVDEN ÇIKMAYIN'
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı açıklamada, ülkede hayatı
olumsuz etkileyen kum fırtınası dinene kadar vatandaşları evden dışarı
çıkmamaya çağırdı.
Bedir, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için
hastaneye kaldırıldığını söyledi.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Irak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar
askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.